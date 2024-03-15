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        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı (3)

        ÖZGÜRÖZEL: MİLLİ MESELELERİMİZDEN BİRİSİ SALDA GÖLÜCHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'daki mitingden sonra Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:37 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:40
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        Özgür Özel'den Filistin için kalıcı ateşkes çağrısı (3)
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        ÖZGÜRÖZEL: MİLLİ MESELELERİMİZDEN BİRİSİ SALDA GÖLÜ

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Isparta'daki mitingden sonra Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen Belediye Başkan Adayları tanıtım toplantısına katıldı. Özgür Özel, buradaki konuşmasında, "2019 seçimlerinde Burdur'a gelen Recep Tayyip Erdoğan, Burdur Gölü için su kaynağı bulacağının sözünü vermişti. Halen daha bu suyu getirmediler, göl çekilmeye ve hepimizin yüreğini yaka yaka ve her gün birkaç santim daha, birkaç metre daha çekilmeye devam ediyor" dedi.

        "Bizim milli meselelerimizden birisi Salda Gölü meselesidir" diyen Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "NASA'nın bile ilgi gösterdiği son derece gizemli, son derece önemli bir doğa harikası olan Türkiye'nin en gözde doğal güzelliklerinden bir tanesi olan Salda Gölü'nün bulunduğu topraklardayız. Salda Gölü ile ilgili Yeşilova Belediye Başkanımızın verdiği mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımızın verdiği mücadele, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerinin gösterdiği çevreci ve dayanışmacı mücadeleyi bir kez daha Burdur halkının önünde gönülden alkışlıyorum. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen ayak basmanın bile yasak olması gereken Salda Gölü'nü AKP zihniyetinin ne hale getirdiğini hep birlikte izledik. Millet Bahçesi yapma hayaliyle o kıymetli sahili önce iş makinelerine ezdirdiler. Ardından ihaleyle bir şirkete verdiler. Tuvaletin de olduğu bir Millet Bahçesi yaptılar ve Salda'nın toprakları sararmaya, rengi değişmeye, suları çekilmeye başladı. Şimdi İstanbul'a talip olan, geçtiğimiz günlerde İliç'teki 9 evladımızı yutan o İliç yığılmasına ‘Çevreye zararı olmaz’ diye imza veren, altın şirketinin faaliyet alanını tam 5 kat büyütmesine imza atan, İliç'in felaketi olan Murat Kurum maalesef Salda’nın da felaketi oldu. Onun İstanbul'un felaketi olmasına 16 milyon İstanbullu 31 Mart'ta izin vermeyecek inşallah. Türkiye'nin Maldivlerine beton döken, asfalt döken bu anlayıştan hem İstanbul'u uzak tutmak lazım, Türkiye'nin neresinde bir güzellik varsa Murat Kurum’dan, onu atayan anlayıştan Recep Tayyip Erdoğan'dan uzak tutmak lazım."

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda Burdur Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Yemek sonrası vatandaşlara hitap eden Özel, "Filistin'de aylardır Hamas'ın yapmış olduğu bir saldırıdan sonra İsrail devletinin orantısız bir şekilde hasta, hastane, çocuk, kadın gözetmeden yaptığı saldırılarda 32 binin üzerine Filistinli hayatını kaybetti. Bunların çok büyük bir kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu biliyoruz. Mübarek ramazan ayında çatışmaların durmasını, İsrail'in saldırılarının durmasını umut ediyoruz ancak olmadı. Dünyadaki 140 ülkedeki sol, sosyal demokrat, sosyalist partilerin liderlerine mektup yazarak bir ateşkesin sağlanması için bir çaba içinde olmamızı ifade etmiştim. Buradan Burdur'dan Filistin'deki saldırıların, savaşın, İsrail'in yapmış olduğu devlet terörünün sona ermesi çağrısında bulunuyoruz. Ben 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, tanınması ve bütün dünyanın bu barış formülüne destek vermesini bir kez daha talep ediyorum. Akan kanın durmasını Filistin başta bütün İslam coğrafyasına ve güzel memleketimize barışın hakim olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum" dedi.

        Özgür Özel, daha sonra karayoluyla Burdur'dan Ankara'ya döndü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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