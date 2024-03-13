Gözaltı işlemi sırasında ölüme sebep olmaktan yargılanan polise 9 yıl 4 ay hapis

BURDUR'un Bucak ilçesinde gözaltı işlemleri sırasında Ali Kurama'nın (43) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklu yargılanan polis memurlarından tutuklu sanık Cafer Duran'a 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilirken, R.Ç. ise beraat etti.

Bucak ilçesinde 2 Mart 2023'te Ali Kurama, gözaltı işlemleri sırasında polislerle arasında çıkan arbedede başına aldığı darbe nedeniyle yaralandı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kurama, iki ay sonra yaşam savaşını kaybetti. Ali Kurama'nın ölümüne sebep oldukları iddiasıyla haklarında, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olmak' suçundan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen biri tutuklu 2 polisin karar duruşması, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran, tutuksuz polis memuru R.Ç. ile ölen Ali Kurama'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Sanık Cafer Duran'ın eylemine diğer sanıklar da iştirak etmişlerdir, tüm sanıkların iştirak halinde üzerlerine atılı eylemden dolayı cezalandırılmasını talep ediyoruz. Sanıkların üzerlerine atılı eylemin de 'neticesi sebebi ile ağırlaştırılmış yaralama' olduğunu kabul etmiyoruz. 'Kasten öldürme' suçundan, bu kabul edilmezse 'olası kast ile öldürme' suçundan sanıkların en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Tutuklu sanık polis memuru Cafer Duran'ın avukatı Tahsin Aydın, "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyoruz. Müvekkilim maktule yönelik öldürme ve yaralama kastı ile hareket etmemiştir, görevini yaparken görevinin gereklerini yerine getirmiştir. Silah kullanma yetkisi olduğu halde silah kullanmamıştır. Müvekkilimin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Cafer Duran ve R.Ç.'nin avukatları Halil İbrahim Gökler, "Müvekkillerimiz gelen ihbar üzerine olay yerine gitmişlerdir. Maktul bıçak ile müvekkilimiz Cafer Duran'a saldırmıştır. Müvekkilimiz de bu saldırıya orantılı bir şekilde karşılık vermiştir. Müvekkilimizin üzerine atılı eylemi gerçekleştirdiği kabul edilse bile meşru müdafaa kapsamında hareket ettiğinin mahkemece kabul edilmesini talep ederiz. Mahkeme bu konuda aksi kanaatte ise meşru müdafaada sınırın heyecan, korku ve panik sebebiyle aşılması gerekçesiyle müvekkilimiz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep ederiz" dedi.

BERAATLERİNİ İSTEDİLER

Son sözü sorulan tutuklu sanık Cafer Duran, "Kesinlikle böyle bir olay yaşanmasını istemezdim. Maktulün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sağlık görevlileri geldiğinde maktulün bilinci yerindeydi. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Beraatımı talep ederim" diye konuştu. Tutuksuz sanık R.Ç. de beraat talebinde bulundu.

Kısa ara veren mahkeme heyeti, polis memuru Cafer Duran'ı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan önce 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, cezayı önce 11 yıl 3 aya, sonra da 9 yıl 4 ay 15 güne düşürdü. Mahkeme heyeti R.Ç.'nin ise beraatına hükmetti. Kararın açıklanmasının ardından Cafer Duran'ın babası G.D. adliye koridorunda fenalaştı. G.D.'ye sağlık görevlileri müdahale etti.

‘KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ’

Adliye dışında basın mensuplarına konuşan Ali Kurama'nın ailesinin avukatı Yunus Topuz, "Biz 'olası kasttan' cezalandırılmasını talep ediyorduk ama mahkeme 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan verdi. Bu noktada karara itiraz edeceğiz ancak indirim noktasında ve temel cezanın belirlenmesi noktasında hakim takdir hakkını üst sınırdan kullandı. Bu noktada cezayı, kararı iyi buluyoruz ama olayın suç vasfı netice sebebiyle 'ağırlaştırılmış yaralama' değil 'olası kastla adam öldürme' olması gerekiyordu. İstinaf ve temyiz yollarını kullanacağız" dedi.

Ali Kurama'nın kardeşi Onur Kurama ve babası Mehmet Kurama da "Mahkeme 9 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Biz bunu az buluyoruz, üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Yine de savcı ve hakimlere teşekkür ederiz. Bu ceza az. Adalet yerini bulmadı ama yine de adalete güveniyoruz, sonuna kadar bu işi sürdüreceğiz" diye konuştu.