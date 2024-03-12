Ehliyetsiz alkollü sürücünün ceza kesildikten 1 saat sonra yaptığı kaza kamerada

BURDUR'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.'nun, yaklaşık 1 saat sonra otomobiliyle başka bir araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir ihbar üzerine 22 Ocak saat 04.45'te Murat O.'nun kullandığı 03 ADR 229 plakalı otomobili Yunus Emre Caddesi'nde durdurdu. Sürücü belgesi bulunmayan Murat O.'nun 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Murat O.'ya 'sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 12 bin 878 lira ceza uygulandı. İfadesi alınan Murat O. serbest bırakılırken, araç da ruhsat sahibine teslim edildi.

Şeker Meydanı'ndaki polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki 20 HS 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., Burdur Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Murat O. ise yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi. Murat O. serbest bırakılırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

O KAZA KAMERADA

Emniyet Genel Müdürlüğü, ocak ayında Burdur'da yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaştığı görüntülerde, Murat O.'nun karıştığı kazaya da yer verdi. Görüntülerde Murat O.'nun kullandığı otomobilin Şehit Kalmaz Caddesi'nden Tugay Kavşağı'na girişi ve şehir merkezinden Fethiye istikametine gitmekte olan Veli K. yönetimindeki otomobile çarpması yer aldı. Yayınlanan diğer görüntülerde Hububatçılar Sitesi altındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması ile Nene Hatun Caddesi ve Armağan İlci Bulvarı'ndaki motosiklet kazaları da yer aldı.