Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Ehliyetsiz alkollü sürücünün ceza kesildikten 1 saat sonra yaptığı kaza kamerada

        BURDUR'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:13 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz alkollü sürücünün ceza kesildikten 1 saat sonra yaptığı kaza kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan yakalanıp, polis merkezindeki ifadesinden sonra serbest bırakılan Murat O.'nun, yaklaşık 1 saat sonra otomobiliyle başka bir araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Burdur Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, bir ihbar üzerine 22 Ocak saat 04.45'te Murat O.'nun kullandığı 03 ADR 229 plakalı otomobili Yunus Emre Caddesi'nde durdurdu. Sürücü belgesi bulunmayan Murat O.'nun 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen Murat O.'ya 'sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden kara yolunda araç kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 12 bin 878 lira ceza uygulandı. İfadesi alınan Murat O. serbest bırakılırken, araç da ruhsat sahibine teslim edildi.

        Şeker Meydanı'ndaki polis merkezinden ayrılan Murat O.'nun kullandığı otomobil, saat 06.00 sıralarında Tugay Kavşağı'nda Veli K. idaresindeki 20 HS 415 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Veli K. ile beraberindeki Berat K., Burdur Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan Murat O. ise yakalandıktan sonra ikinci kez polis merkezine götürüldü. İfadesi alınan Murat O.'ya, aynı suçlardan bu kez 14 bin 514 lira ceza kesildi. Murat O. serbest bırakılırken, otomobil çekiciyle otoparka götürüldü.

        O KAZA KAMERADA

        Emniyet Genel Müdürlüğü, ocak ayında Burdur'da yaşanan trafik kazalarına ilişkin paylaştığı görüntülerde, Murat O.'nun karıştığı kazaya da yer verdi. Görüntülerde Murat O.'nun kullandığı otomobilin Şehit Kalmaz Caddesi'nden Tugay Kavşağı'na girişi ve şehir merkezinden Fethiye istikametine gitmekte olan Veli K. yönetimindeki otomobile çarpması yer aldı. Yayınlanan diğer görüntülerde Hububatçılar Sitesi altındaki kavşakta iki otomobilin çarpışması ile Nene Hatun Caddesi ve Armağan İlci Bulvarı'ndaki motosiklet kazaları da yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
        Uyarıları dikkate almamış!
        Uyarıları dikkate almamış!
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 29. haftanın panoraması
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Ukraynalı eş boşanmak istemişti! Falçatalı dehşette karar!
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Can Uzun transfer için yola çıktı
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Yunanistan'a kapıda vize dönemi ne zaman başlıyor?
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Tanımadıkları cani anne ile kızı bıçaklamıştı! İlayda'nın annesi vahşeti anlattı!
        Şener Şen'e destek verdi
        Şener Şen'e destek verdi
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Diş hekimi başından vurulup öldürülmüştü! Eşi ve 1 kişi tutuklandı!
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        Kadına 'annelik cezası' erkeğe kariyer
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        İstiklal Marşı'nın 103.yıl dönümü kutlanıyor
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Yapay zeka atılımı değerini yükseltti
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Rusya'dan, Britanya'yla balıkçılık anlaşmasına son
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Formula 1'de yüksek gerilim!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Eski İYİ Partili vekile bıçaklı saldırı!
        Para mutluluk getirir mi?
        Para mutluluk getirir mi?
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        11 ödül 1 milyar dolar hasılat
        Borsada ilginç hisse geri alımları
        Borsada ilginç hisse geri alımları

        Benzer Haberler

        Burdur'da üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü öldü
        Burdur'da üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü öldü
        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı
        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı
        İşitme engelli ailesinden öğrendiği işaret diliyle engellilerin hayatını ko...
        İşitme engelli ailesinden öğrendiği işaret diliyle engellilerin hayatını ko...
        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü