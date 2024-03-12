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        Burdur'da üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü öldü

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:07
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        Burdur'da üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü öldü
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, mermer ocağında üzerine mermer bloğu düşen tır sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, maden ocağında çalışan tır sürücü Mehmet Saray'ın (45) üzerine mermer bloğu düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Saray, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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