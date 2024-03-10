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        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı

        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:13 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:23
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        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı
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        Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.

        N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü.

        Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi.

        Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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