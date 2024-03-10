Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı
Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açarak zarar veren şüpheli gözaltına alındı.
N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü.
Aracının bagajından çıkardığı ruhsatsız av tüfeğiyle komşusunun otomobiline 7 el ateş eden N.D. otomobile zarar verdi.
Sesi duyan bekçiler, olay yerine gelerek N.D'yi etkisiz hale getirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.
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