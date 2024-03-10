Burdur'da komşusunun aracına tüfekle ateş açan zanlı gözaltına alındı

N.D. (71), Konak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ne, 15 AAF 626 plakalı otomobiliyle geldiğinde her zaman park ettiği yerde komşusu Z.G'ye (43) ait 06 GMG 75 plakalı otomobili gördü.

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