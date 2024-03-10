Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        İşitme engelli ailesinden öğrendiği işaret diliyle engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

        BİLAL ALTIOK - Burdur'da yaşayan anne ve babası işitme engelli Yakup Acar, ailesinden öğrendiği işaret diliyle çevresindeki diğer işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:03 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşitme engelli ailesinden öğrendiği işaret diliyle engellilerin hayatını kolaylaştırıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        BİLAL ALTIOK - Burdur'da yaşayan anne ve babası işitme engelli Yakup Acar, ailesinden öğrendiği işaret diliyle çevresindeki diğer işitme engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyor.

        Bir kamu kurumunda şoför olarak çalışan ve CODA olarak adlandırılan (Sağır Ebeveynlerin Çocukları) Acar, doğumundan 4 yaşına kadar konuşmayı öğrenmek için babaanne ve dedesinin yanında kaldı.

        Konuştuktan sonra anne ve babasının yanında yaşamaya başlayan Acar, zamanla ailesinden işaret dilini öğrendi. İlk başlarda sadece anne ve babasıyla iletişim kurmak için kullandığı işaret dilini daha sonra gittiği kurslarda geliştiren Acar, babası sayesinde başka işitme engelli bireylerle de tanıştı.

        Burdur İşitme Engelliler Spor Kulübüne üye olan Acar, buradaki engellilerin diğer insanlarla iletişim kurmasını sağlıyor. Engellilerle spor müsabakalarına ve etkinliklere katılan Acar, kulübün resmi işlemleri için de tercümanlık yapıyor.

        Tanıştığı işitme engellilerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunları işaret diliyle tercüme ederek çözmeye çalışan Acar'ın, sosyal ortamı da işitme engelli bireylerden oluşuyor.

        Onlarla kahvehaneye gidip oyun oynayan, kafede buluşup işaret diliyle sohbet eden, bazı gezilere katılan Acar, engellilerin sosyalleşmesine katkı sağlıyor.

        Acar, işinden kalan zamanda işaret dilini öğrenmek isteyen sınıf ve özel eğitim öğretmenliği, sosyal hizmet, sağlık hizmetleri gibi bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerine de halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kursla Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarında işaret dili öğreterek, işaret dilini yaygınlaştırıp daha fazla engellinin hayatına dokunmak istiyor.

        25 yaşındaki Yakup Acar, AA muhabirine, babasının küçüklüğünde yanlış tedavi yüzünden, annesinin de bebekliğinde geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle işitme duyularını kaybettiğini söyledi.

        Babasının işitme engelliler okulunda eğitim aldığını ancak annesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle okula gidemediğini belirten Acar, erkek kardeşiyle kendisinin sağlıklı olduğunu aktardı.

        Acar, dedesinin yanından ailesine dönünce önceleri şok yaşadığını ifade ederek, "Babam eğitimli olduğundan ilk önce bana yavaş yavaş, işaret dili alfabesini, sonra her şeyin isimlerini ve kelimeleri öğretti." dedi.

        - "İşitme engellilere bakınca kendi ailemi görüyorum"

        Engellilerin, özellikle işitme engelli bireylerin hayatlarına dokundukça, onların problemlerini çözdükçe mutlu olduğunu dile getiren Acar, şöyle konuştu:

        "İşitme engellilere bakınca kendi ailemi görüyorum. Onların içe kapanık değil, toplumla iç içe olmalarını, ön planda olmalarını istiyorum. Hiçbir karşılık beklemeden ve ücret talep etmeden onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Amacım onların önündeki engelleri kaldırmak. Mesela uygulama noktasına girmiş, polise derdini anlatamıyor. Hemen beni görüntülü arıyor, oradaki iletişimi sağlıyorum. Telefonla da işlerini çözdüğüm oluyor. Normal arkadaşlarımla vakit geçirir gibi onlarla da vakit geçirebiliyorum. Onlarla vakit geçirmekten ben de keyif alıyorum."

        -" İşaret dilini öğrenmek isteyenlerin de elinden tutuyorum"

        Acar, işaret dili öğrenmek isteyen üniversite öğrencilerine de kurs verdiğini kaydederek, "İşaret dilini öğrenmek isteyenlerin de elinden tutuyorum. 3 grupta toplam 100 öğrencim var. Belki öğrencilerim yarın öbür gün bir yerde diğer insanlarla iletişim kurmakta zorlanan bir engelli görecekler ve öğrendikleri 3-5 kelimeyle onun hayatına dokunacaklar." diye konuştu.

        Baba Musa Acar (57), işaret dili sayesinde oğluyla engelleri aştıklarını ve beraberce aşmaya devam edeceklerini, Anne Gülcihan Acar (51) da "Oğlumun büyüdüğünü ve başarılarını gördükçe çok mutlu ve memnun oluyorum." ifadesini işaret diliyle söyledi.

        İşitme engelli Murat Sezer ise 2019'da Acar'la tanıştığını işaret diliyle aktararak, "Yakup, iyi bir dost ve arkadaş. 'CODA' olduğundan bizi daha iyi anlıyor. Bizim resmi kurumlardaki işlerimizi de Yakup sayesinde hızlıca halledebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

        İşaret dili öğrenen sınıf öğretmenliği öğrencisi Esma Güleşçi de uzun zamandır Acar'ın işaret dili kursuna katıldığını belirterek, işaret dilini sınıf öğretmenliğinin bir gerekliliği olarak öğrendiğini, Acar'ın bu konuda kendilerine yardımcı olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Burdur'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
        Burdur'da drift yapan 2 sürücüye 64 bin 466 lira ceza kesildi
        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Burdur'da otomobilin çarpıştığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıl dön...
        Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Atatürk'ün Burdur'a gelişinin 94. yıl dön...
        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı...
        GÜNCELLEME - Burdur'da devrilen ağacın altında kalan belediye başkan adayı...
        Adalet Bakan Tunç, Burdur'un Bucak ilçesinde konuştu:
        Adalet Bakan Tunç, Burdur'un Bucak ilçesinde konuştu: