Burdur merkezli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Haklarında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan 7 şüpheli de emniyetten salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne ekiplerince 7 Aralık 2023'te başlatılan operasyon kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan 21 şüpheli belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve kullanan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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