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        Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Şimşek, sosyal tesis projesini tanıttı

        Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkanı adayı Mehmet Şimşek, 35 mahallede hayata geçirilmesini planladığı "Sosyal Tesis Projesi"ni tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 14.03.2024 - 16:59
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        Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Şimşek, sosyal tesis projesini tanıttı
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        Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkanı adayı Mehmet Şimşek, 35 mahallede hayata geçirilmesini planladığı "Sosyal Tesis Projesi"ni tanıttı.

        Menderes Mahallesi'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında konuşan Mehmet Şimşek, Sosyal Tesis Projesinde insanların bir araya gelmesine vesile olan düğün, nişan, taziye evi gibi çok amaçlı hizmet veren bir proje olduğunun altını çizdi.

        Mahallelerde yapılacak bu tesislerde aynı zamanda derslik olacağını ve kadınlara eğitimler verileceğini belirten Şimşek, "Bizim bir projemiz daha var. Bu projemizle kadınlarımızın mesleki anlamda gelişmelerini, evlerine ekonomik anlamda katkı sağlamalarını amaçlıyoruz. Bu kurs odaları öğleden sonra, akşamüstü mahallemizin çocuklarına bir çalışma alanı, kütüphane odası olacak. Ayrıca, yine burada muhtarlarımız için bir çalışma ofisi planladık. Bu ofiste vatandaşlarımız dertlerini muhtarlarla paylaşacaklar." diye konuştu.

        Konuşmasının sonunda Şimşek, göreve başladığında 24 saat ulaşım hizmetini devreye alacaklarını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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