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        Burdur'da yalnız yaşayan kadın müstakil evini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı

        Burdur'un Bucak ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evini ve bahçesini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:44 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:44
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        Burdur'da yalnız yaşayan kadın müstakil evini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın, evini ve bahçesini Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

        Boğazköy'de ikamet eden 81 yaşındaki Fatma Arıcan, Bucak-Antalya kara yolu yanındaki bahçeli müstakil evini Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağışlamak istedi.

        Talebini jandarmaya ileten Arıcan ile Jandarma Asayiş Vakfı Şube Müdürü Atilla Önal temasa geçti.

        Bucak'a gelen Önal, İlçe Jandarma Komutanlığındaki devir işlemlerinin ardından Arıcan'a plaket takdim etti.

        Arıcan, törende, jandarma personellerinin her zaman evine gelip halini hatırını sorduklarını, çocuğu olmadığı için evini ve arsasını jandarmaya bağışladığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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