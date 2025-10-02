Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Küresel Sumud Filosu'na saldırı protesto edildi

        Burdur'un Bucak ilçesinde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 20:54
        Burdur'da Küresel Sumud Filosu'na saldırı protesto edildi
        Burdur'un Bucak ilçesinde İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

        Üçgen kavşakta toplanan kalabalık, ellerindeki dövizlerle sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Bucak İlçe Başkanı Ramazan Kayabaş, bu davayı sahiplenmenin sadece Müslümanların değil, vicdanı olan tüm insanlığın görevi olduğu söyledi.

        Kayabaş, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı, insanlığın zulme karşı ortak iradesinin sembolüdür. Gazze satılık değildir. Filistin halkı yalnız değildir." diye konuştu.

