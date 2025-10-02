Burdur'da Hacılar Büyük Höyük ile ilgili konferans düzenlendi
Burdur'un Uzak Geçmişinde Bir Kentleşme Modeli: Hacılar Büyük Höyük konulu konferans gerçekleştirildi.
Müze Müdürlüğünde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, geçmişin izlerini günümüze aktarmakta emeği geçen hocalara teşekkür etti.
Burdur Müze Müdürü Halil Arça ise Hacılar Büyük Höyük'ün, Burdur'un en erken yerleşik ve sosyal bakımdan organize olmuş, kentleşmekte olan geçmişini temsil ettiğini söyledi.
Konferans, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak'ın Hacılar Büyük Höyük'teki kazılarla ilgili sunumuyla sona erdi.
