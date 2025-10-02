Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da Hacılar Büyük Höyük ile ilgili konferans düzenlendi

        Burdur'un Uzak Geçmişinde Bir Kentleşme Modeli: Hacılar Büyük Höyük konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.10.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Hacılar Büyük Höyük ile ilgili konferans düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Uzak Geçmişinde Bir Kentleşme Modeli: Hacılar Büyük Höyük konulu konferans gerçekleştirildi.

        Müze Müdürlüğünde düzenlenen konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Tokat, geçmişin izlerini günümüze aktarmakta emeği geçen hocalara teşekkür etti.

        Burdur Müze Müdürü Halil Arça ise Hacılar Büyük Höyük'ün, Burdur'un en erken yerleşik ve sosyal bakımdan organize olmuş, kentleşmekte olan geçmişini temsil ettiğini söyledi.

        Konferans, Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülsün Umurtak'ın Hacılar Büyük Höyük'teki kazılarla ilgili sunumuyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"

        Benzer Haberler

        Bucak Kaymakamı Kuruca'dan yaşlılara ziyaret
        Bucak Kaymakamı Kuruca'dan yaşlılara ziyaret
        Yolu kesip, Sumud filosuna saldırıyı protesto etti
        Yolu kesip, Sumud filosuna saldırıyı protesto etti
        Bucak'ta özel gereksinimli bireylere fahri mezuniyet töreni düzenlendi
        Bucak'ta özel gereksinimli bireylere fahri mezuniyet töreni düzenlendi
        Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
        Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
        Şeker fabrikasında 7 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
        Şeker fabrikasında 7 işçi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı (2)
        Şeker fabrikasında 7 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
        Şeker fabrikasında 7 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı