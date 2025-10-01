Habertürk
        Burdur Haberleri

        Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:51 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:55
        Öğretim üyesi taciz iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı
        BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) görevli Dr. Öğretim Üyesi M.B., bir kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı.

        MAKÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi yönetimine başvuran bir kız öğrenci, Dr. Öğretim Üyesi M.B.'nin kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasında bulundu. Bunun üzerine MAKÜ yönetimi M.B.'yi görevden uzaklaştırarak durumu Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) bildirdi. M.B. hakkındaki kararın YÖK Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verileceği belirtildi.

