GÜNCELLEME - Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 işçi taburcu edildi

Açıklamada, "Karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.