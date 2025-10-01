Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        GÜNCELLEME - Burdur'da karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 işçi taburcu edildi

        Burdur'da şeker fabrikasında karbonmonoksit gazından etkilendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 7 işçinin taburcu edildiği, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 12:21
        Burdur Şeker Fabrikası'nda çalışan işçilerden bazılarının zehirlendiği ihbarı üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karbonmonoksitten zehirlendikleri değerlendirilen 7 işçi, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, fabrikanın kireç ocağı bölümünde gerçekleştirilen vana değişimi esnasında karbonmonoksit gazının ortaya çıktığı belirtildi.

        Açıklamada, "Karbonmonoksit gazından 1 işçimiz etkilenmiş, 6 işçimiz ise tedbiren hastaneye sevk edilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan işçilerimiz, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

