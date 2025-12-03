Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi

        Burdur'da jandarma ekiplerince gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 03.12.2025 - 14:33
        Burdur'da kaçak ürünler ele geçirildi
        Burdur'da jandarma ekiplerince gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 300 bin lira olarak değerlendirilen, 109 elektronik eşya, 6 bin 245 cep telefonu aksesuarı, 2 bin 215 cep telefonu aksesuarı, 6 tablet, 13 kamera, 5 dron, 39 akıllı saat, 2 kaynak makinası, para sayma makinesi, 6 projektör ele geçirildi.

        Operasyonda 1 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

