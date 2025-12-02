Habertürk
Habertürk
        Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 19:34 Güncelleme: 02.12.2025 - 19:34
        Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'un Bucak ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

        Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mermer fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

