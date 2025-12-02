Burdur'da mermer fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mermer fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
