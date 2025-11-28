Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
Burdur'un Bucak ilçesinde Türk Kızılay Burdur Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen kampanyada vatandaşlar, kan bağışında bulundu.
Burdur Kızılay Kan Bağış Merkezi'nde ekip doktoru Deniz Erkaya, Bucak'ın her zaman kan bağışına çok duyarlı bir ilçe olduğunu söyledi.
Vatandaşları da bilgilendiren Erkaya, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.
