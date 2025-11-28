Burdur merkezli 3 ildeki kasa hırsızlığı operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin diğer illerde meydana gelen benzer kasa hırsızlığı olaylarıyla bağlantılı oldukları tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gökçebağ Köyü 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan iki iş yerinde çelik kasaların çalındığı ihbarı üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

