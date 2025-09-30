Ters yönde seyreden tanker şoförüne 9 bin 267 lira ceza

Karamanlı- Burdur kara yolunda bu sabah, bir süt tankerinin ters yönde seyrettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sürücü tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşüren şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

