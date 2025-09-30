Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Ters yönde seyreden tanker şoförüne 9 bin 267 lira ceza

        BURDUR'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren süt tankerinin şoförüne 9 bin 267 lira ceza uygulandı.

        Giriş: 30.09.2025 - 16:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 17:00
        Karamanlı- Burdur kara yolunda bu sabah, bir süt tankerinin ters yönde seyrettiği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sürücü tespit edildi. Trafiği tehlikeye düşüren şoföre Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 9 bin 267 lira para cezası uygulandı.

