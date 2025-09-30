Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Cinayetle suçlanan 6 sanığa beraat

        BURDUR'un Bucak ilçesinde av tüfeği ile vurulan Gökhan Tombak'ın (38) ölümüyle ilgili davada karar çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 12:13 Güncelleme: 30.09.2025 - 12:13
        Cinayetle suçlanan 6 sanığa beraat
        BURDUR'un Bucak ilçesinde av tüfeği ile vurulan Gökhan Tombak'ın (38) ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Cinayetle suçlanan ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istenen 6 sanık, suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat etti.

        Bucak'a bağlı Karaaliler köyünde 1 Aralık 2022'de evinin önünde av tüfeğiyle vurulan Gökhan Tombak, hayatını kaybetti. Olayla ilgili H.U. (56), A.U. (28), E.T. (28), A.S. (28), S.A. (47) ve M.A. (22), gözaltına alındı. Şüphelilerden H.U. ve E.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan H.U. ve E.T. daha sonra adli kontrolle tahliye edildi. Tutuksuz 6 sanık hakkında 'Tasarlayarak öldürme', 'Tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve 'Tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

        DURUŞMA SONRASI GERGİNLİK

        Davanın Burdur 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar ile Gökhan Tombak'ın eşi Asuman Tombak ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar suçsuz olduklarını söyleyip, beraat talep etti. Asuman Tombak ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında suçun sabit olmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi. Duruşma sonrası adliye önünde taraflar arasında gerginlik yaşandı. Çevik kuvvet ekipleri, araya girerek gerginliğin büyümesini önledi.

