        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:28 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:28
        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        S.Y. idaresindeki 07 GV 213 plakalı hafif ticari araç, Kestel köyü yolu Barbaros Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ve otomobilde bulunan A.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

