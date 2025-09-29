Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
S.Y. idaresindeki 07 GV 213 plakalı hafif ticari araç, Kestel köyü yolu Barbaros Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan A.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
