Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da çiftçi cinayeti sanıklarına beraat

        Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanığın beraatine karar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:17 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da çiftçi cinayeti sanıklarına beraat
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanığın beraatine karar verildi.

        Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. ve karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        İddia makamı mütalaasında, sanıkların delil yetersizliğinden beraatini istedi.

        Maktulün avukatları ve yakınları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan U, Emrah T, Ahmet U, Ahmet S, Muhammet A. ve Selahattin A'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

        Maktulün yakınları duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

        - Olay

        Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı.

        Sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

        Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?

        Benzer Haberler

        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Burdur'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
        Sagalassos'taki bulgular, 1800 yıl önce de dernek çalışması yapıldığını ort...
        Sagalassos'taki bulgular, 1800 yıl önce de dernek çalışması yapıldığını ort...
        Piyanist Anjelika Akbar, Kibyra Antik Kenti'nde müzikseverlerle buluştu
        Piyanist Anjelika Akbar, Kibyra Antik Kenti'nde müzikseverlerle buluştu
        Burdur'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da arazide çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Burdur'da bariyere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Husumetlisini öldüren sanığa 15 yıl hapis
        Husumetlisini öldüren sanığa 15 yıl hapis