Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü

Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Orhan Y. (23) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün eşi Rabia Y. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.