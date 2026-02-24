Canlı
        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 09:19
        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü

        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Orhan Y. (23) idaresindeki 20 SE 787 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı'nda refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücünün eşi Rabia Y. (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Otomobili sıkıştırarak kazaya neden olduğu iddia edilen 55 BZ 360 plakalı tırın sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

