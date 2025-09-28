Sagalassos'taki bulgular, 1800 yıl önce de dernek çalışması yapıldığını ortaya koydu

HALE PAK - Antik Pisidya bölgesinin önemli kentlerinden Sagalassos'ta yürütülen kazılarda, Roma döneminde kurulan derneklerin organizasyonlarını yaptığı değerlendirilen büyük bir yapının izleri bulundu.

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Sagalassos Antik Kenti'nde kazı çalışmaları sürüyor.

Arkeologların 8 hektarlık alanda yürüttüğü jeofizik tarama sonucu toprak altında çeşitli mesleklerin yapıldığı 80'e yakın atölye bulundu.

Atölyelerin hemen yanında bir kısmına ulaşılan yapının ise o dönemde çömlekçiler, tekstilciler, bakırcılar gibi meslek dernekleri ile dini amaçlı derneklere tahsis edildiği değerlendiriliyor.

- Yemek kalıntıları ve döneme özgü eşyalar bulundu

MS 3. yüzyıla ait olduğu düşünülen bu "dernek binası"nda süren kazılarda o yıllara ait yemek kalıntıları ve döneme özgü eşyalar gün ışığına çıkarıldı. Bu durum derneklerin toplantı, yemek, düğün gibi çeşitli etkinliklerinin bu binada yapıldığının göstergesi olarak niteleniyor.

Binanın kazılarında bulunan saç tokaları ise verilen yemeklere kadınların da katıldığını gösteriyor. Çömlek atölyelerinde aile boyu çalışıldığını ortaya koyan bilim insanları, "dernek binası"nda aynı zamanda ticari anlaşmaların da yapıldığını öngörüyor. - "Roma dünyası için tek örnek" KU Leuven Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Jeroen Poblome, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sagalassos'ta bir yazıt olduğunu ve bu yazıtta bir tekstil derneğinden bahsedildiğini söyledi. Tekstil endüstrisinin yanı sıra antik kentte büyük oranda çömlek atölyelerinin olduğunu belirten Poblome, "Yazıtlardan biliyoruz ki tekstil endüstrimiz var ama daha büyük bir endüstri çömlekçilikti. Sagalassos'ta bulduğumuz bir yazıtta tekstil derneğinden bahsedildiğini gördük. Antik kentte büyük oranda çömlekçilik yapılıyordu. Onların da dernekleştiğini biliyoruz. Bunun da yazıtını buluncaya kadar kazılara devam edeceğiz." dedi.