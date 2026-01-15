Habertürk
Habertürk
        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı

        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 21:35 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:35
        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
        Burdur'da şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı.

        Kışla Caddesi'nde kaldırımda şüpheli çantayı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

        Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından çanta fünye ile patlatıldı.

        Çantada, motosiklet ekipmanları olduğu belirlendi.

