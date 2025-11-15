Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

        Burdur'da tehlike oluşturan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.11.2025 - 14:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da tehlike oluşturan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

        Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi'nde bulunan, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Geç Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan Sarıoğulları Evi’nin, ileri seviyedeki deformasyonu nedeniyle restorasyonunun mümkün olmadığı belirlendi.

        Bu tespitin ardından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda yapının kontrollü yıkımına başlandı.

        Belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra binayı kontrollü şekilde yıktı.

        Öte yandan metruk evin bitişiğinde kiracı olarak yaşayan kadın, yıkım sırasında ekiplere zorluk çıkardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ı yalnız bırakmayacağız
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Zehirlenen ailenin kaldığı otelde 2 yeni vaka!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Öldürüp gömdüler! Üzerine bina diktiler... 6 Şubat depremi cinayeti ortaya çıkardı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Alev topundan koşarak çıkmıştı... 7 gün savaştı!
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Çalışanını darp etmişti! Fenomen oyuncu tutuklandı!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        İddia: ABD'nin Suriye ile anlaşması İsrail'i endişelendirdi
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        A Milli Futbol Takımı'nın rakibi Bulgaristan
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Bakan Kurum başvuru sayısını açıkladı
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Serdal Adalı: Rafa Silva futbolu bırakmak istedi
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Biri 4, diğeri 3 yaşındaydı... İki kardeşin büyük acısı!
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        Gıda zehirlenmesi alarmı! 3 can alan zehirlenmenin nedeni hijyen eksikliği mi?
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        'Mar-a-Lago yüzü' trendi yükselişte
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den
        Dünyanın en güzeli Türkiye'den

        Benzer Haberler

        Kiracının itirazları yüzünden yıkımı yarım kalan metruk bina tamamen yıkıld...
        Kiracının itirazları yüzünden yıkımı yarım kalan metruk bina tamamen yıkıld...
        Metruk bina yıkımı yarıda kaldı, evime zarar geliyor dedi ortalığı birbirin...
        Metruk bina yıkımı yarıda kaldı, evime zarar geliyor dedi ortalığı birbirin...
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da 10 ayda 9 bin 146 asayiş olayı yaşandı
        Burdur'da 10 ayda 9 bin 146 asayiş olayı yaşandı
        Burdur'da çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi
        Burdur'da çıkan yangında hayatını kaybeden yaşlı çift toprağa verildi
        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı