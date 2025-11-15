Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı
Burdur'da tehlike oluşturan 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi'nde bulunan, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Geç Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan Sarıoğulları Evi’nin, ileri seviyedeki deformasyonu nedeniyle restorasyonunun mümkün olmadığı belirlendi.
Bu tespitin ardından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda yapının kontrollü yıkımına başlandı.
Belediye ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alındıktan sonra binayı kontrollü şekilde yıktı.
Öte yandan metruk evin bitişiğinde kiracı olarak yaşayan kadın, yıkım sırasında ekiplere zorluk çıkardı.
