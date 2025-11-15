Burdur'da tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi'nde bulunan, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Geç Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan Sarıoğulları Evi’nin, ileri seviyedeki deformasyonu nedeniyle restorasyonunun mümkün olmadığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.