        Burdur Haberleri

        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:27 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:27
        Burdur'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Burdur'un Bucak ilçesinde, otomobille tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        M.A. idaresindeki 07 BBL 725 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolunda Bucak Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nin önündeki kavşakta S.S. yönetimindeki 15 EC 061 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ve araçta bulunan D.A, F.A. ile H.A. yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

