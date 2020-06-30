Burdur'da korona virüs testi yapılmaya başlandı

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Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye’de yapılan korona virüs test sayısını artırmak amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında, Burdur İl Sağlık Müdürlüğü'nce korana virüs (covid19) testi yapılmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Halk Sağlığı COVID19 PCR Laboratuvarına ait yetkilendirilme başvurularının, bakanlık tarafından kabul edildiğini söyledi. Laboratuvarın dünden itibaren hizmet vermeye başladığını kaydeden Aygören, "İlimizde olası Covid19 vakalarının teşhis edilmesine yönelik, COVID19 PCR şüpheli kan örneklerine ait tanı hizmetleri, laboratuvarda yerinde yürütülecek. Şüpheli kan örneklerinin laboratuvara kabulü itibariyle aynı gün içerisinde sonuçlanacaktır. Bu sayede Covid19 pandemi sürecinde verdiğimiz mücadelemiz daha hızlı olarak sürdürülebilecektir" dedi.

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