Burdur'un sulak alanlarında 298 kuş türü barınıyor

Burdur'daki sulak alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kuşların popülasyonunu izlemek, popülasyon durumları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre gerekli önlemleri almak amacıyla her yıl ocak ayında 'Kış Ortası Kuş Sayımı' yapılıyor.