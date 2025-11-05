Burgan Bank'dan 2 milyar TL net kâr 

ON Dijital Bankacılık’ın 2025 yılının üçüncü çeyreğinde de güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Eylül sonu itibarıyla müşteri sayımız yaklaşık 1,4 milyona ulaştı. Uzaktan müşteri ediniminde ise pazar payımız %4,4 seviyesine bulunuyor” dedi. Dinç, dijital bankacılığın büyüme ivmesini ise şöyle değerlendirdi: “Dijital ihtiyaç kredi hacmimiz 2024 yıl sonuna göre 3 kat, kredili müşteri adedimiz ise 2 kat arttı. Sigorta komisyon gelirlerinde ise bugüne kadar en yüksek artış oranını yakalayarak, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat daha fazla gelir elde ettik. Hayata geçirdiğimiz Visa, Biletinial ve diğer iş birlikleriyle müşterilerimize pratik, avantajlı ve güvenli çözümler sunmaya devam ediyoruz.”

2025 yılının ilk dokuz ayında Kurumsal ve Ticari Bankacılık alanında nakit yönetimi ve dış ticaret hizmetlerinde sundukları vizyoner çözümlerin hacimleri önemli ölçüde artırdığını belirten Dinç, “Grup bankalarımızla özellikle MENA bölgesinde yarattığımız güçlü sinerji sayesinde Irak ve Afrika gibi kritik pazarlarda yerel bilgiyle zenginleştirilmiş özel çözümler sunuyoruz. Bu sayede dış ticaret hacmimiz yılın ilk dokuz ayında 2,5 milyar dolara ulaştı. 2025 yılında Kurumsal ve Ticari Bankacılık çatısı altında devreye aldığımız faktoring ürünleriyle KOBİ segmentinde 1,3 milyar TL’lik işleme aracılık ettik. Güçlenen satış ağımız ve yeni devreye aldığımız tüzel dijital müşteri edinimi uygulamamız ile faktoringde sürdürülebilir büyümeyi ve pazarda önemli bir oyuncu olmayı hedefliyoruz” dedi.