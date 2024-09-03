Burhan Karakuş'u kim öldürdü?

Burhan Karakuş’un eşi Sevgi Hanım’ın geçtiğimiz hafta canlı yayında suçlanan Gamze ile yüzleşmesi ses getirmişti. Gamze katıldığı son canlı yayında “Bu son gelişimdi.” diyerek canlı yayınlara katılmayacağını söyledi.

UTKU İLK KEZ KONUŞTU!

Didem Arslan Yılmaz canlı yayında şoke eden bilgiyi verdi. Program ekibi cinayette adı geçen Utku’ya ulaştı. Utku Vazgeçme ekibine özel açıklama yaparak cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.

Öte yandan Burhan’ın eşi Sevgi ve yeğeni Soner canlı yayında yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

CİNAYETİN GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE CANLI YAYINDA

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ekibi Sevgi Hanım’ın evine giderek canlı yayına olayları bir kez daha anlattı.