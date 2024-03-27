Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan açıklamalar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Aktaş'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"GÜZEL İŞLER YAPTIK"

Tabi bir önceki seçim 2019 seçimi yüzde 2,7'lik bir farkla 48 bin oy farkla bitmişti. Yaklaşık 2 milyon seçmenin olduğu 1 milyon 800 bin seçmenin oy kullandığı seçimdi. Şimdi de tahmin ediyoruz ki 2 milyon civarında seçmen oy kullanır. Ortalama verilere göre baktığımızda. Tabi ki sorunlar sıkıntılar vardır ama. Geçirdiğimiz zor 5 yıla rağmen pandeminin olduğu 2 yıl, depremin, sel ve yangınların olduğu. O süreçlere rağmen dünyadaki Rusya, Ukrayna, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Orta Doğu'da hala devam eden olaylar. Ona rağmen şükürler olsun güzel işler yaptık.