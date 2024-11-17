Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 - Galatasaray HDI Sigorta: 3 | MAÇ SONUCU
Efeler Ligi 8'inci hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında ağırladığı Galatasaray HDI Sigorta'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu.
Galatasaray HDI Sigorta, Efeler Ligi 8. haftasında deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın setleri, 19-25, 21-24 ve 18-25 sonuçlandı.
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Emre Berat Fırat, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Cardenas, Muhammet Ertuğrul, Cepeda (Yunus Emre Erşahin (L), Umut Özdemir (L), Süleyman Ensar Turna, Yiğit Yıldız, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat)
GALATASARAY HDI SİGORTA: Onur Günaydı, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Atanasov, Oğuzhan Karasu, Patry (Hasan Yeşilbudak (L), Caner Ergül (L), Doğukan Ulu, Muzaffer Yönet)
SETLER: 19-25, 21-24, 18-25
SÜRE: 88 Dakika (29, 33, 26)