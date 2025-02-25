Bursa'da çöp toplama merkezinde yangın
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
Giriş: 25.02.2025 - 19:25 Güncelleme: 25.02.2025 - 19:25
Yangın, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde belediyeye ait çöp toplama merkezinde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.
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