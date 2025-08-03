Bursa'da erkek öğrenci yurdunda yangın

Bursa'da Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nun 5. katındaki bir odada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'nın haberine göre; dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Odada hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.