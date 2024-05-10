Bursa'da hafif ticari araç TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Bursa Çevre Yolu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda, İlhan Ulaş (43) idaresindeki hafif ticari araç, iddiaya göre arıza yaptığı için yolda duran M.P. (24) yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı.
TIR'IN DORSESİNİN ALTINDA KALDI
AA'nın haberine göre; olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, TIR'ın dorsesinin altında kalan aracın sürücüsünün öldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, trafiğin tek şeritten kontrollü olarak akmasını sağladı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından TIR sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.