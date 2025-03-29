Otomobil durakta bekleyenlere çarptı: 6 yaralı
Bursa'da otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı
Merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde A.K. yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki durakta otobüs bekleyenlere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mesut C. ile Metin K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.