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        Haberler Gündem Bursa'da otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Güncel haberler

        Bursa'da otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        Bursa'nın İznik ilçesinde, kamyona arkadan çarpan otomobilde sürücü yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 23:49 Güncelleme: 04.03.2025 - 23:49
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        Otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik- Sakarya Devlet Karayolu, Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        Sakarya istikametine seyir halinde olan Recep Karakulak (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Yücel S. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü Recep Karakulak ile aynı araçtaki Ramazan B. (29) ve Samet K. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Recep Karakulak, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Ramazan B. ile Samet K.’nın tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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