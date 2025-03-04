Bursa'da otomobil, kamyona çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik- Sakarya Devlet Karayolu, Kaynarca Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Sakarya istikametine seyir halinde olan Recep Karakulak (27) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette seyir halinde olan Yücel S. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Recep Karakulak ile aynı araçtaki Ramazan B. (29) ve Samet K. (26) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Recep Karakulak, doktorların tüm müdahalesine kurtarılamadı. Ramazan B. ile Samet K.’nın tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.