Bursa'da suç örgütü davasının 9 sanığı yargılanıyor

AA

Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hünkar Y. ve Mustafa D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar ile avukatlar salonda hazır bulundu.

Hünkar Y. savunmasında, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek avukat H.K'nin yanında 750 lira haftalıkla çalıştığını, iddianamede kendisine isnat edilen yaralama eylemini de onun talimatıyla gerçekleştirdiğini öne sürdü. Ayrıca Hünkar Y, iddianamede geçen diğer bir sanığın yaralama olayında da azmettirenin yine H.K. olduğunu savundu.

Diğer tutuklu Mustafa D. de savunmasında, cezaevinde aynı koğuşta kaldığı Hünkar Y. tarafından kendisine baskı yapıldığını ileri sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden tutuksuz sanık H.K. ise Hünkar Y'nin kendisinden para sızdırmaya çalıştığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, iki sanığın tutukluluğunun ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bursa'da 4 Ocak 2019'da şikayetler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütüne operasyon düzenlemiş, 9 kişiyi yakalamıştı. "Tefecilik, silahla yaralama, zorla senet imzalatma, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet, tehdit, suç üstlenme ve yağma" suçlarını işledikleri iddia edilen örgütün, müştekilerden 1,5 milyon liraya yakın haksız kazanç elde ettiği öne sürülmüştü.