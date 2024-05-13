Bursa'da traktör devrildi: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde, ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E'nin (17) kullandığı traktör kontrolden çıkıp devrildi. DHA'nın haberine göre; sürücü ve Kamil E'nin (16) ağır yaralandığı kazada, devrilen traktörün altında kalan Ercan E. (15) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Sansarak Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Abdulkadir E, kullandığı plakasız traktörle Kamil E. ve Ercan E'yi alarak boş arazide gezmeye başladı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ

Abdulkadir E'nin kontrolünden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önemler alırken, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde Ercan E'nin yaşamını yitirdiği belirledi.