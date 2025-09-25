Öğrenciler şakalaşırken yaşlı adam raylara düştü
Bursa'da, metro bekledikleri sırada peronda şakalaşan 2 öğrencinin çarptığı 60 yaşındaki Abdulkadir Kavaklıgil raylara düştü. O sırada istasyona yaklaşan metronun zamanında fren yapmasıyla Kavaklıgil, olaydan mucize eseri yaralı olarak kurtuldu
Bursa'da olay, saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Şehreküstü Metrosunda meydana geldi. Okul çıkışı metro istasyonuna gelen 2 öğrenci, tren bekledikleri sırada şakalaşmaya başladı.
DENGESİNİ KAYBEDİP RAYLARA DÜŞTÜ
DHA'daki habere göre öğrenciler peronda şakalaştıkları sırada yanlarından geçen Abdulkadir Kavaklıgil’e (60) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle dengesini kaybeden Kavaklıgil, raylara düştü.
EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU
İstasyona yaklaşan vatmanın metroyu zamanında durdurması Kavaklıgil, ezilmekten son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralanan Kavaklıgil, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.