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Bursa'da, Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (6)

DHA

Bursa'da, Suriye uyruklu ailenin evinde yangın: 8'i çocuk, 9 ölü (6)


CENAZELER ALINDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün gece bir evde çıkan yangında yaşamını yitiren Suriye uyruklu 8'i çocuk, 9 kişinin otopsileri tamamlandı. Cenazeler üç araç ile Adli Tıp Kurumu'ndan alınıp cenaze namazının kılınacağı Mihraplı Camii'ne götürüldü. Cenazeye, Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak.
'ÖLÜME ADIM ADIM GİDİLİYOR'
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin Aslan, önceden sıkça görülen karbonmonoksit zehirlenmesinin, doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla azaldığını belirterek, "Ama yine de münferit vakalarla karşı karşıya kalıyoruz" dedi. Prof. Dr. Aslan, karbonmonoksit zehirlenmesinin, yanma amaçlı sobalarda yanma eyleminin tam olarak gerçekleşmediği zamanlarda meydana geldiğini söyledi. Karbonmonoksitin renksiz, tatsız ve kokusuz bir gaz olduğunu, maruz kalınca hissedildiğini belirten Prof. Dr. Aslan, şöyle konuştu:
"Hissettiğiniz zaman da iş işten geçmiş oluyor. Karbonmonoksit, vücuda giren oksijeni dokulara taşıyan hemoglobine bağlanıyor. Dolaysıyla oksijen dokulara taşınamıyor. Bundan dolayı da adım adım ölüme gidiliyor. Yapılması gereken, evlerde kullanılan ısınma amaçlı sobalar olsun, su temini için kullanılan şofbenler olsun, baca temizlikleri çok iyi yapılmalı. Aynı zamanda karbonmonoksit ölçen dedektörler var. Bu dedektörün bulunması önemli. Böyle bir duruma maruz kalındığı zaman hastanın, çok hızlı bir şekilde o bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Temiz hava alması sağlanmalı. En kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Çünkü erken dönemde müdahale hayat kurtarıyor kesinlikle. Ama geç kalındığı zaman ya ölümle ya sakatlıklarla sonuçlanıyor. Nörolojik değişiklikler meydana geliyor. Yangınlarda karbonmonoksit gazının yanı sıra diğer zehirli gazlara da maruz kalınıyor. O yüzden zehirlenen kişiler en kısa sürede sağlık kuruluşuna ulaştırılmalı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa Esra TÜRKER
2022-11-09 12:46:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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