Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur

DHA

Kılıçdaroğlu: CHP, halkın partisi olmuştur


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak eksikliklerimiz oldu mu? Dünya kadar yanlış oldu mu? Dünya kadar eksiğimiz oldu, yanlışımız da oldu. Her şeyimiz oldu ama size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda siyasal partiler arasında en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın partisi olmuştur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak üzere Bursa´ya geldi, ilk olarak TR Düşünce Kulübü´nün düzenlediği söyleşiye katıldı. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Bursa milletvekilleri, CHP´li belediye başkanları ve TR Düşünce Kulübü Başkanı Ercan Yakut eşlik etti. Konuşmasına, Irak´ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'e rahmet dileyerek başlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bursalı şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu ülkede her birimiz bayrağımız, vatanımız için canımızı feda etmeye hazırız. Bizler CHP olarak ifade edeyim iki kırmızı çizgimiz var. Vatan ve bayrağımız. Vatanı, bayrağı ile sorunu olmayan herkesin başımızın üstünde yeri var. Her düşünceye saygı duyarız. Düşünce farklılığının olmadığı bir yerde zaten büyüme, gelişme olmaz. Düşünce dünyasındaki büyüme ve gelişme farklı düşüncelerin birbiriyle rekabet ederek farklı bir geleceğe kapı aralamalarıdır. Bu anlamda TR Düşünce Kulübü´nün Bursa´da kurulması, yeşermesi ve Türkiye ve yurt dışına yayılması güzel bir olay. Bunu kuranlar yaşatanlar Bursa değil, Türkiye´ye hizmet veriyorlar" diye konuştu. 
'HERKESİN İNANCININ BAŞIMIN ÜSTÜNDE YERİ VAR'
"Ötekileştirme aslında insan haklarına aykırı davranıştır" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devem etti:
"Bir insanı düşüncelerinden ötürü, inancından, kimliğinden dolayı ötekileştirirseniz aslında o toplumu kutuplaştırır ve ayrıştırırsınız. İnanç üzerinden siyaset yapanların, bu ülkeye en büyük kötülüğü yaptığını hepinizin bilmesini isterim. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Allah bilir. Birisinin bir başka kişiye 'Sen inançlısın veya değilsin' diyerek suçlaması şirktir. Benim inancımı kim sorgulayabilir? Peygambere bile verilmeyen yetkiyi nasıl bir başka kişi kullanabilir? Özellikle muhafazakar dünyadan gelen kardeşlerimin bu konuda çok duyarlı olmaları lazım. Herkesin inancının, kimliğinin benim başımın üstünde yeri vardır. Hiçbirimiz anne ve babamızı seçme özgürlüğüne sahip değiliz. O zaman benim kimliğim neden siyaset konusu olsun? Neden benim kimliğim dolayısıyla ötekileştirilmiş olayım? Kimlikler herkesin şerefidir. İnanç, herkesin manevi dünyasının zenginliğidir. Böyle bakmamız gerekiyor. Böyle bakmayıp, inancı siyasette kullanırsak kimliği, yaşam tarzını siyasette kullanırsak toplumu asıl meşgul olması gereken alandan koparıp, kendi içinde kavga eden bir topluma dönüştürmüş oluruz. Bugün Türkiye´nin geldiği nokta budur. Türkiye´yi bu noktadan çekip çıkartmamız gerekiyor. Sadece siyasetçi olarak ben değil, ülkesini seven herkesin bu konuda duyarlı olması lazım. Eğer biz bu duyarlılığı sürdürebilirsek asıl Türkiye´nin büyümesi, kalkınması için var olan sorunları çözmek için düşünce oluşturabilirsek iyiliği bu ülkeye o zaman yapmış oluruz. İşsizlik var. Nasıl çözeceğimizi tartışacağımıza, karşımızdaki insanın kimliğini sorguluyoruz. Bunu neden yapıyoruz? İşsizlik sorununu gizlemek için. Bu siyaset değildir. Bu siyaset Türkiye´ye yarar getirmez. Buradan çıkmamız lazım." 
'DEVLETİN DİNİ ADALETTİR'
Türkiye'nin temel sorunlarını tartışıp konuşacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Devletin dini adalettir, diyoruz. Kainatın adalet üzerine inşa edildiğini biliyor muyuz? Yüce Yaradan'ın kainatı adalet üzerine inşa ettiğini biliyor muyuz? Bütün peygamberlerin adaleti ve ahlakı egemen kılmak için görevlendirildiğini biliyor muyuz? O zaman şunu sormak lazım; biz adalet konusunda ne yaptık? Adaleti inşa edemezseniz adaleti toplumda egemen kılamazsanız ülkeye huzur getiremezsiniz. Adalet aynı zamanda liyakat demektir. Liyakat işi ehline vermek demektir. Biz gerçekten devleti yönetiminde işi ehline veriyor muyuz? Eğer işini ehline vermiyorsak devlet adaletle ve iyi yönetilmiyor demektir. Örnek, siz bankanın yönetim kurulu üyeliğine bankacılıkla hiç ilgisi olmayan birini tayin ederseniz bir arkeolog getirirseniz olur mu? Arkeoloğun başımızın üstünde yeri var, o işini en iyi şekilde yapar ama taş yerinde ağır, diyoruz. Taş yerinde ağırsa arkeolog kendi alanında, finansçı kendi alanında, güreşçi kendi alanında görev yapmalıdır. Bu devlette liyakat demektir. Kabe´nin anahtarının sevgili Peygamber'imiz tarafından nasıl işin ehline verdiğini bilmemiz için o gerçeği bilmemiz lazım. Biz bunları yapmıyoruz" dedi.
'SİYASETİN ÖZÜ HALKA HESAP VERMEKTİR'
Siyasetin zenginleşme aracı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Siyasetin özü halka hesap vermektir. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Mama, süt, bez vergi. Şu an bir tek teneffüs ettiğimiz havada vergi yok. İleride olur mu, bilmem. Peki gelişmiş ülkelerle bizim aramızdaki temel fark nedir? O ülkelerde siyasetçi harcadığı her kuruşun hesabını vermek zorunda. Aksi takdirde siyaset yapamaz. Milletin arasına bile giremez. Demokrasiyi eğer geliştirmek istiyorsak her birimiz milletvekili geldiğinde sormalıyız. 'Bunu kaça yaptık?´ diye.  Hesap vermesi lazım. Devletin sırrı değil ki. Yapmışsın hastane başımın üstüne. Yapmışsın yol, köprü başımın üstüne. Zaten kimse 'Niye yaptın' demiyor. 'Kaça yaptın' diye, 'Kaça mal ettin sen bunu?' diye soruyorsun. Bunun cevabını almak zorundayım. Bunun cevabını siyasetçi olarak ben sorduğumda koro halinde diyorlar, `Vay bak bunlar yola karşı, köprüye karşı, hastaneye karşı´. Değiliz arkadaş. Kaça yapıldığını soruyoruz. Demokrasi adına, vatandaş adına soruyoruz bütün bunları" diye konuştu. 
'EN BÜYÜK DEĞİŞİMİ YAŞAYAN PARTİ, CUMHURİYET HALK PARTİSİ'DİR'
Türkiye´nin teknoloji çağını kaçırmaması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: 
"Türk vatandaşı, şimdi Almanlar. 2 kişi Covid-19 aşısını buldular. 2 kişinin Alman ekonomisine yaptıkları katkı ne kadar? 3 yılda 140 milyar doların üzerinde. Demek ki bir toplumu taşıyan nedir? O 'zeki' dediğimiz insanlardır, yeni buluşlardır. O yeni buluşları eğer sağlayamazsanız mümkün değil ilerleyemezsiniz. Osmanlı, Sanayi Devrimi'ni kaçırdığı için battı. Elin oğlu tüfeği icat etmiş, sen yalın kılıçla gidiyorsun. Ne yapıyor? 500 metreden seni indiriyorlar. İstediğin kadar güçlü ol. Kılıç, öbür tarafta tüfek var. Siz teknoloji çağını kaçırırsanız çok daha büyük bir felaketle Türkiye karşı karşıya kalacak. Teknoloji çağını kaçırırsak Türkiye nasıl yakalayacak bunu? Nasıl yakalıyor? Üniversite, bir toplumu ileriye taşıyan temel kurumlardır. Her türlü düşüncenin özgürce tartışıldığı mekanlardır. Üniversitede farklı düşündü diye üniversite hocasını üniversiteden attık. Ya Allah aşkına farklı düşünmek kadar değerli bir şey olabilir mi? Pek çok sorunumuz var. Bu sorunları aşabiliriz. Asla karamsar değilim, asla. Bu ülkede bu milletin ferasetine güveniyorum. Sonuçta bu millet gerçekten de kendi tarihine, kendi kültürüne, kendi ülkesine, kendi bayrağına saygılı ve sahip çıkan bir millettir. Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi olarak eksikliklerimiz oldu mu? Dünya kadar yanlış oldu mu? Dünya kadar eksiğimiz oldu, yanlışımız da oldu. Her şeyimiz oldu ama size rahatlıkla şunu söyleyebilirim. Son 10 yılda siyasal partiler arasında en büyük değişimi yaşayan parti Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın partisi olmuştur. Halkın partisi. Herkesin kimliği şerefidir. Herkesin yaşam tarzına saygı gösterilir. Herkesin inancı, onun manevi dünyasının zenginliğidir. Biz sadece ve sadece o insan inancını nerede yerine getirmek istiyorsa belediye başkanlarıma şunu söylerim. Bulunduğunuz beldede cami mi, kilise mi, havra mı, cemevi mi, insanlar nerede Allah'a ibadet etmek istiyorlarsa oraları tertemiz yapacaksınız. Gitsin ibadetini yapsın. Buna benzer pek çok şeyi hayata geçireceğiz. Allah nasip eder de Millet İttifakı olarak iktidar olursak Türkiye'nin 5 yıl içinde kararlılıkla azimle aşacağını hep birlikte göreceksiniz." 
'KAYBEDEN TÜRKİYE VE BİZİM İNSANIMIZ OLDU'
Konuşmasını 'helalleşme' ile sürdüren Kılıçdaroğlu, "Çok kutuplaştık. Birbirimize farklı gözlerle bakmaya başladık. Bizim de geçmişte hatalarımız oldu. Siyaset kurumunun da hataları oldu ama bu toplumun bir helalleşmeye ihtiyacı var. Bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. Birbirimizi dinlemeye ihtiyacımız var. Bunu yapmadığımız takdirde Türkiye'yi büyütemeyiz. Yine o kısır tartışmalar içinde siyaset alır başını gider. Kaybeden Türkiye ve bizim insanımız oldu. Yurt dışına giden o hocalarımızı, büyük başarılara imza atan hocalarımızı ve gençlerimizi yine Türkiye'ye davet etmeliyiz. Türkiye'ye gelmeliler. Burada çalışmalılar. Üniversite olmalı ama güzel üniversitelerimiz. Üniversitelerimizin kültürü olmalı. Üniversitelerimizin geleceği, geleceği inşa etme gibi bir ruhu olmalı, bir yapısı olmalı, bir bilimsel altyapısı olmalı" dedi. 
Kılıçdaroğlu, söyleşinin basına kapalı olan ikinci bölümünde dernek üyelerinin sorularını yanıtladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2022-11-12 11:53:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kılıçdaroğlu, Bursa'da TR Düşünce Kulübü yönetimiyle buluşmasında konuştu:
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu, Bursa'da TR Düşünce Kulübü yönetimiyle ...
Bursa'da kırsal mahalle sakinleri cep telefonu ve internet sorununun çözülmesini istiyor
YEREL HABERLER Bursa'da kırsal mahalle sakinleri cep telefonu ve ...
Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördü
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Emre Sevinç'in zeybek oynarken çekilen ...
(Görüntülü) BURSA - KILIÇDAROĞLU: BİLİMDEN YOLA ÇIKARAK ÜRETMEK DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK DEMEKTİR
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - KILIÇDAROĞLU: BİLİMDEN YOLA ...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da iş insanlarıyla bir araya geldi:
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'da iş ...
Gemlik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Gemlik'te uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli ...
Kılıçdaroğlu: Bilimden yola çıkarak üretmek dünyayı değiştirmek demektir
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Bilimden yola çıkarak üretmek dünyayı ...
(Görüntülü) BURSA - CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İŞ İNSANLARI BULUŞMASINDA KONUŞTU - (TAMAMI FTP&#039;DE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA - CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU, İŞ ...
Bursa'da 2 kilo esrar ele geçirildi; 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da 2 kilo esrar ele geçirildi; 2 tutuklama
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da kanaat önderleri ile buluştu
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bursa'da kanaat ...
ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Bursa'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER ASELSAN Genel Müdürü Görgün, Bursa'da üniversite ...
İznikli muhtar, ağabeyi gibi görevi başındayken vefat etti
YEREL HABERLER İznikli muhtar, ağabeyi gibi görevi başındayken vefat ...
(Görüntülü) PENÇE- KİLİT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) PENÇE- KİLİT BÖLGESİNDE 1 ASKER ŞEHİT ...
Şehit Astsubay Emre Sevinç'in ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Emre Sevinç'in ailesine şehadet haberi ...
Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
YEREL HABERLER Pençe- Kilit bölgesinde 1 asker şehit oldu
Mustafakemalpaşa'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa'da fidan dikim etkinliği düzenlendi
(Görüntülü) BURSA&#039;DA GIDA ZEHİRLENMESİ ŞÜPHESİYLE 13 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BURSA'DA GIDA ZEHİRLENMESİ ...
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 13 öğrenci ...
Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezi 1342 kişiyi bağımlılıktan kurtardı
YEREL HABERLER Yeşilay Bursa Danışmanlık Merkezi 1342 kişiyi ...
Kestel Belediye Başkanı Tanır, çocuklarla fidan dikti
YEREL HABERLER Kestel Belediye Başkanı Tanır, çocuklarla fidan dikti
Orhaneli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Orhaneli'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1111 fidan ...
Harmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Harmancık'ta Milli Ağaçlandırma Günü'nde 1000 fidan ...
Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a bu kez 15 yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Bursa'daki FETÖ davasında eski vali Harput'a bu kez ...
Mudanya'da zeytin hasadı başladı
YEREL HABERLER Mudanya'da zeytin hasadı başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.