İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (11) LİMANBAŞKANLIĞI'NA YANLIŞ LİSTE BİLDİRMİŞLER Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alıp batan, yeri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 51 metre derinlikte tespit edilen 'BATUHAN A' isimli gemide olduğu açıklanan mürettebattan yağcı olarak görevli Doğuşcan Yaylak'ın (24) 2 gün önce gemiden ayrıldığı öğrenildi. Ticari geminin kaptanı ve armatörü tarafından Liman Başkanlığı'na bildirilen listede Doğuşcan Yaylak'ın isminin de yer aldığı ve gemi acentesi hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi. '2 GÜN ÖNCE GEMİDEN AYRILDIM, YERİME BAŞKA YAĞCI GELDİ' Doğuşcan Yaylak da sosyal medya hesabından bir görüntü paylaşarak gemide olmadığını açıkladı. Yaylak, açıklamasında, "2 gün önce gemiden ayrıldım. Bu sabah da geminin battığını öğrendim. Ben o gemide değilim, o gemide şu anda bulunmuyorum. Benim yerime, ben gemiden ayrılırken bir yağcı arkadaşım geldi. O yağcı arkadaşımı da görmedim ben. Yoldaydı, ben ondan önce ayrıldım. Ben gerekli yerlere, gerekli bilgileri verdim. Haberlerde benim ismim geçiyor, o isim yanlış. Ben değilim, başkası o. Onun ismini de bilmiyorum. Yeni gelen, katılan bir arkadaşımız olduğu için göremedim de" ifadelerini kullandı. 'YER TESPİTİ SONRASI BATIĞA DALIŞ İÇİN PLANLAMA YAPILACAK' Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise Marmara Denizi İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatın bulunduğu 'Batuhan A' isimli kuru yük gemisini arama-kurtarma faaliyetlerine yönelik çalışmaların denizden ve havadan sürdürüldüğü belirtildi. Olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın tüm birimlerle koordinasyon halinde gelişmeleri takip ettiği kaydedilerek, "Bu sabah yerel saat 06.30 sularında Marmara Adası'ndan Gemlik Limanı'na seyir halinde bulunan 69,1 metre uzunluğundaki ve 1150 ton dolamit madeni (partikül boyutunda) yüklü 'Batuhan A' isimli gemi, Mudanya açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında karaya 5,3 deniz mili (10 kilometre) mesafede uydu yardımlı sistemden acil durum sinyali alınmıştır. Gemide 6 mürettebat bulunurken ilgili mevzuat gereğince gemici yeterliliği olan gemi armatörü de 6 kişilik personel arasında yer almaktadır. Gemi ile Türk Radyo arasında 06.28'de gerçekleştirilen telsiz görüşmesi ve Ana Arama Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi'nce Cospas Sarsat Sistemi'nden 06.32'de alınan acil durum 'EPIRB' sinyali sonrasında Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz koordinasyonunda arama ve kurtarma faaliyetleri başlatılmıştır. Bölgeye ilk olarak ulaşan TCSG 313, KEGM 4 ve KEGM 6 botlarınca gemiye dair bir iz bulunamamakla birlikte içi boş 1 can salı ve 1 adet can simidi tespit edilmiştir" denildi. Olay zamanında 5 bofor kuvvetinde (2,5 metre dalga boyu, 35 kilometre/saat rüzgar hızı) hava olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine saat 10.30'da İzmir Menderes'ten havalanan 1 adet uçak da katılmıştır. SG 552 kuyruk numaralı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 uçağa ilave olarak TCSG 25, TCSG 313 ve TCSG 85 botları ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM 4 ve KIYEM 6 botları tarafından arama kurtarma faaliyetleri icra edilmekte olup, Bakanlığımız Nene Hatun acil müdahale gemisi de 15.30 saatinde olay yerinde olmak üzere intikal halindedir. Ayrıca, geminin tam yerinin tespit edilmesi için Deniz Kuvveleri Komutanlığı'na bağlı sonar cihazı olan TCG Çubuklu olay yerine ulaşmış, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Ayvalık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG Güven gemisi aynı amaçla olay yerine intikal etmektedir. Olay yerinin derinliği 55 metre civarında olup yer tespitine müteakip batığa dalış için planlama yapılacaktır." TEYİD DALIŞI' Bakanlıktan yapılan son durum açıklamasında da "Marmara Denizi İmralı Adası'nın güneybatısında 6 mürettebatın bulunduğu 'Batuhan A' kuru yük gemisini arama faaliyetlerinde enkaz görüntüsüne ulaşıldı. Deniz Kuvvetleri'ne bağlı sonar kabiliyetli gemi tarafından 51 metrede geminin enkaz görüntüsüne ulaşılmıştır. Söz konusu enkaz görüntüsünün gemiye ait olup olmadığının teyidi için dalış planlaması yapılacaktır" denildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 15.02.2024 - 17:25 facebook

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