İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (9)

BATANGEMİNİN LİMANDAN ÇIKIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Geminin mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüde ticari geminin, 14 Şubat akşamı yükünü tamamlayıp limandan ayrıldığı anlar yer aldı.

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