İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (8) BURSAVALİSİ DEMİRTAŞ: 275 PERSONELLE KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Denizden, karadan ve havadan devam eden arama çalışmalarını, Mudanya ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda oluşturulan kriz merkezinden yöneten Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kameraların karşısına geçerek, arama faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Demirtaş, şunları kaydetti: "Saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Hareket Merkezi tarafından içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli ticari geminin, Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat 2024 saat 20.30'da çıkış yaparak, Gemlik Limanı'na intikali esnasında, Karacabey kuzeyi 4 mil açığında, 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Başkanlığımda, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda kriz merkezi oluşturulmuş, saat 15.00 itibariyle AFAD, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, deniz polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT VE NAK ekipleri tarafından toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve 1 adet Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan halihazırda 1 Sahil Güvenlik korveti, 3 adet Sahil Güvenlik botu, 1 adet Sahil Güvenlik helikopteri, 1 adet Sahil Güvenlik uçağı, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı ve 2 adet Kıyı Emniyet botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi, 1 adet Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın gemisi, ROV cihazı bulunan deniz polisi ekibi ve 1 adet Kıyı Emniyeti'nin unsuru olan Nene Hatun romörkörü ve 1 adet RHIB bot arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır." 'DENİZ KUVVETLERİ'NİN GEMİSİ, BATAN GEMİNİN YERİNİ TESPİT EDECEK' Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 gemi ile batan geminin yerinin tespitinin yapılacağını kaydeden Vali Demirtaş, "Bundan sonra arama kurtarma çalışmalarımız Deniz Kuvvetleri'nden 2 tane gemimiz geliyor. Bu gemiyle birlikte inşallah ilk etapta o geminin yerinin tespiti yapılacak. Ondan sonra hem sahil güvenlik hem kıyı emniyeti güvenliği hem de bizim Sahil Güvenliğimiz ve Deniz Kuvvetleri hep birlikte bir çalışma yapacaklar. Muhtemelen belki 1 saat sonra, belki yarım saate kadar 2 gemimiz bize ulaşacak. Bir gemimiz akşama doğru ulaşacak. Akşam saat 5-6'ya doğru oturacağız bir toplantı yapacağız orada. Ve ondan sonra işlemlere başlayacağız" dedi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, geminin son sinyalinin alındığı noktada bulunamamasının sürüklenmiş olma ihtimalini akıllara getirdiği yönündeki soruya ise "Onu tam bilemiyoruz. Yani ancak arama faaliyetlere başladıktan sonra tespitini yapabiliriz" diye yanıt verdi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 15:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 15:46 facebook

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