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        BESOB'tan Kahramanmaraş'a moral ziyareti

        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) heyeti, geçen yıl yaşanan ve "Asrın Felaketi" diye adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:33 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:38
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        BESOB'tan Kahramanmaraş'a moral ziyareti
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        Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) heyeti, geçen yıl yaşanan ve "Asrın Felaketi" diye adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'ı ziyaret etti.

        BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının yer aldığı heyetin Kahramanmaraş'taki temasları kapsamında, ilk olarak Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (KMESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kuybu, ziyaret edildi.

        Kuybu, KMESOB Hizmet Binası'ndaki görüşmede, Bursa heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bursa'nın ayrı bir öneme sahip olduğunu ifade eden Kuybu, "Bu süreçte Bursa teşkilatımız ihtiyaç olanı bizlere gönderdi. Başkanımız bize 'Neye ihtiyacınız varsa onu gönderelim' dedi. O dönemde en çok çadıra ihtiyaç vardı. Sağ olsunlar ilk andan itibaren çadırları temin ederek bizlere yardımcı oldular. Kahramanlıklarla dolu olan bu şehrin esnaf teşkilatı adına Bursa esnaf teşkilatına ve sizlere, deprem sonrasında sağladığınız tüm destekler için tüm kalbimle teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        - “Buradaki acıyı anlamak için bir değil bin gün yetmez”

        BESOB Başkanı Bilgit de depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileterek, "Deprem döneminde temellerini attığımız ve sonrasında kardeş birlik protokolü imzaladığımız KMESOB'u ziyaret etmek, bölgedeki esnafımıza geçmiş olsun demek, hayırlı işler dilemek bizleri hem mutlu etti hem de hüzünlendirdi." ifadelerini kullandı.

        Bilgit, geçen yıl çok büyük bir afetin yaşandığı bölgede binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

        "Bugün, şehrimizde ticaretin hareketlilik kazandığını görmek, bizleri gelecek adına umutlandırdı. Bursa esnafı olarak her zaman ve koşulda elimiz Kahramanmaraş'ın üzerinde olacak, desteğimiz her daim sürecek. Yaraları birlikte saracağız. Buradaki durumu ve acıyı anlamak için bir değil bin gün yaşamak lazım. Ne ihtiyacınız varsa destek olmaya hazırız. Esnaf teşkilatı toplumun temel taşıdır. Esnafı ayağa kaldırmak da bu koltuklarda oturan bizlerin en temel vazifesidir. Bu bilinçten ayrılmamak boynumuzun borcudur."

        IMEP Programı kapsamında BESOB ve KMESOB deneyim paylaşımı toplantısı gerçekleştirildi. Program kapsamında iki kurumun yaptığı faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu, KMESOB tarafından yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

        BESOB heyeti, KMESOB ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Turan İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu.

        Bursalı esnafın destekleriyle hazırlanan paketleri öğrencilere takdim eden Bursa heyeti, okul tarafından başlatılan "Her Şehide Bir İlmek" projesi kapsamında hazırlanan Türk bayrağı için de birer ilmek attı.

        BESOB heyeti, okul ziyaretinin ardından tarihi Kahramanmaraş Kapalı Çarşısını gezerek depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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