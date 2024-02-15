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        Bursa'nın coğrafi işaretli armutları kadın girişimcilerin elinde katma değerli ürüne dönüştü

        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde coğrafi işaretli "Deveci" ve "Santa Maria" cinsi armutları kurutup atıştırmalık üreten kadınlar, kurdukları kooperatifte hem kurutulmuş meyveleri hem de imal ettikleri onlarca ürünü kendi markalarıyla satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:26 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:36
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        Bursa'nın coğrafi işaretli armutları kadın girişimcilerin elinde katma değerli ürüne dönüştü
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        SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Gürsu ilçesinde coğrafi işaretli "Deveci" ve "Santa Maria" cinsi armutları kurutup atıştırmalık üreten kadınlar, kurdukları kooperatifte hem kurutulmuş meyveleri hem de imal ettikleri onlarca ürünü kendi markalarıyla satıyor.

        İlçede 3 yıl önce bir araya gelen kadınlar, Gürsu Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

        Özellikle Gürsu Ovası'nın bereketli topraklarında yetişen coğrafi işaretli "Deveci" ve "Santa Maria" armutlarını katma değerli ürüne dönüştürmeyi hedefleyen 11 kadın, devlet desteğiyle aldıkları ekipmanlarla bunları kurutup pazarlamaya başladı.

        Cips şeklinde atıştırmalığa dönüştürdükleri armutların ilgi görmesiyle farklı ürün arayışına geçen üyeler, butik pasta ve butik çikolata üretimi konusunda eğitim aldı.

        Müşterilerin isteklerine göre butik pasta ve çikolata imal eden kadınlar, çölyak hastaları için glütensiz üretim yapıyor.

        Gürsu'nun isim annesi olarak bilinen "Muazzez Ana" markasıyla patent alan kooperatif üyeleri, ürünlerini kendi sosyal medya hesapları ve internet sitelerinin yanı sıra büyük çaplı e-ticaret sayfalarında satışa sunuyor.

        Kooperatif Başkanı Sümeyye Işık, AA muhabirine, Gürsu'nun ilk kadın kooperatifini kurduklarını söyledi.

        Coğrafi işaretli "Deveci" ve "Santa Maria" armudundan ürünler hazırlamak üzere yola çıktıklarını belirten Işık, "Armutlardan farklı atıştırmalıklar yaparak katma değer oluşturmaya çalıştık. Bölgemizde yetişen meyveleri kurutarak farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

        Işık, kooperatifin kapılarını diğer Gürsulu kadınlara da açarak butik pastacılık ve butik çikolata eğitimlerinin ardından bu alanda üretim yapmaya başladıklarını anlattı.

        Katma değerli üretimde çeşitliliği artırmaya devam ettiklerini vurgulayan Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Meyvelerden sağlıklı atıştırmalıklar yapabiliyoruz. Bir de glütensiz ürünler üretmeye başladık. Glütensiz tarhana, glütensiz kurabiyeler... Çünkü çölyak hastalarının bu ürünlere ulaşmakta zorluk yaşadığını biliyoruz. Tüm hijyen kurallarına uyarak ürünlerimizi imal ediyoruz. Çölyak hastaları ürünlerimizi gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Diyetisyenler, gıda mühendisleri eşliğinde danışarak hata yapmadan ürün çıkartmaya gayret gösteriyoruz. Yöresel ekşi mayalı ekmek, butik pasta, butik çikolata gibi tüm ürünleri yapabiliyoruz. Tüm Türkiye'ye ürünlerimizi ulaştırabiliyoruz."

        - "Her anlamda devletimizin desteğini yanımızda hissettik"

        "Muazzez Ana" markasının ilham kaynağı olan Hatice Muazzez Kutlay'ın tiyatrocu bir ailenin kızı olduğunu, 1922'deki Bursa ziyaretinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çiçek takdim ettiğini dile getiren Işık, "Gürsu'nun isim annesi" diye anılan Kutlay'ın adıyla markalaştıklarını belirtti.

        Kooperatifi kurmalarından itibaren birçok zorluğun üstesinden geldiklerini, önemli mesafe katettiklerini anlatan Işık, "Her anlamda devletimizin desteğini yanımızda hissettik ayrıca bizler ürettiğimiz meyve kurularıyla çocuklarımızın da atıştırmalık alışkanlıklarına değiştirmeye vesile oluyoruz. Ürünlerimizi Türkiye'nin dört bir yanına göndererek ilçemizi tanıtıyoruz ve aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Ürünlerimize ilgi yoğun. 'Meyve kurusu nasıl olur?' diye tereddüt ediyorlar ancak yedikten sonra tiryakisi oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        Sümeyye Işık, kooperatife desteklerinden dolayı Ticaret Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Gürsu Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.

        Kooperatifin Başkan Yardımcısı Mehtap Temizci Billor da daha önce farklı bir işte çalıştığını ancak çocukları dünyaya geldikten sonra uzun süre onlarla ilgilendiğini söyledi.

        Evde sıkılmaya başladığı sırada yolunun kooperatifle kesiştiğini anlatan Billor, "Kendi kendime evde bir şeyler deniyordum ama bir tık bunu profesyonelliğe taşımak istiyordum. Özellikle pastacılıkta tekniği öğrenmek istiyordum. Sonra burada kurslar aldım ve kooperatife ortak oldum. Burayı çok sevdim. Üretmek, çalışmak çok güzel. Evde oturmak insanı bazen çok yoruyor. Burası hem maddi hem de manevi insana huzur veren bir yer." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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