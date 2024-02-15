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        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15'er yıla kadar hapis istemi

        BURSA'da,eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık yaptıkları öne sürülerek dışarı çıkarılan Ö.İ. (25) ile arkadaşı S.P. (25) ve gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu (26) ve Murat Enes Kayhan (25) ile 3 arkadaşı arasında kavga çıktı. İddiaya göre Tunaboylu'nun elinde bulunan 'muşta' ile yüzüne yumruk atması sonucu yere düşen Ö.İ.'nin kafatası kırıldı. Tutuklanan bodyguardlar Tunaboylu ve Kayhan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, bodyguardların bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldukları S.P.'nin de 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi. Olay, 2023 yılının ekim ayında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Ö.İ arkadaşı S.P. ile gittiği gece kulübünde, taşkınlık yaptıkları iddiasıyla görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanan bu duruma sinirlenip küfür eden S.P. ,kendisine engel olmak isteyen görevlileri, 'kelebek' tabir edilen bıçakla tehdit etti. Gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan ile 3 arkadaşının olaya karışması sonucu kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu isimli bodyguard, iddiaya göre elinde bulunan 'muşta' ile Ö.İ.'nin yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe sonucu yere düşen Ö.İ.'nin bilinci kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dakikalarca bilinci kapalı olarak yerde yatan Ö.İ. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ö.İ.'nin kafatasında kırık tespit edildi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece kulübünden çıkarılan S.P.'nin elinde bıçakla bodyguardları tehdit etmesi, kulübün kapısını tekmeyle açarak içeri girmesi ve tekrar dışarı çıkartılması yer aldı. Sokağa taşan kavgada yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu'nun yumruk attığı Ö.İ.'nin yere düştüğü görüldü. KAFATASI KIRILDI, 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI 10 gün yoğun bakımda kalan Ö.İ. taburcu olmasının ardından kendisine yumruk atan bodyguardlar Murat Enes Kayhan ve kafatasının kırılmasına neden olduğunu iddia ettiği Mete Tunaboylu'dan şikayetçi olurken, olay sonrası yakalanan bodyguardlar da Ö.İ.'nin arkadaşı S.P.'den şikayetçi oldu. Adliyeye çıkartılan Tunaboylu ve Kayhan tutuklanırken, kavgaya karışan 3 arkadaşı için ise takipsizlik kararı verildi. S.P. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak tutuklu yargılanan Mete Tunaboylu ile Murat Enes Kayhan hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, tutuksuz yargılanan S.P.'nin de 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:11 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:11
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        Kafatası kıran bodyguard yumruğuna 15'er yıla kadar hapis istemi
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        BURSA’da,eğlenmek için gittikleri gece kulübünde taşkınlık yaptıkları öne sürülerek dışarı çıkarılan Ö.İ. (25) ile arkadaşı S.P. (25) ve gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu (26) ve Murat Enes Kayhan (25) ile 3 arkadaşı arasında kavga çıktı. İddiaya göre Tunaboylu’nun elinde bulunan 'muşta' ile yüzüne yumruk atması sonucu yere düşen Ö.İ.'nin kafatası kırıldı. Tutuklanan bodyguardlar Tunaboylu ve Kayhan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılırken, bodyguardların bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldukları S.P.’nin de 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi. Olay, 2023 yılının ekim ayında merkez Nilüfer ilçesinde bulunan bir gece kulübünde meydana geldi. Ö.İ arkadaşı S.P. ile gittiği gece kulübünde, taşkınlık yaptıkları iddiasıyla görevliler tarafından dışarı çıkartıldı. Yaşanan bu duruma sinirlenip küfür eden S.P. ,kendisine engel olmak isteyen görevlileri, 'kelebek' tabir edilen bıçakla tehdit etti. Gece kulübünde bodyguard olarak görev yapan Mete Tunaboylu ve Murat Enes Kayhan ile 3 arkadaşının olaya karışması sonucu kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu isimli bodyguard, iddiaya göre elinde bulunan 'muşta' ile Ö.İ.'nin yüzüne yumruk attı. Aldığı darbe sonucu yere düşen Ö.İ.'nin bilinci kapandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dakikalarca bilinci kapalı olarak yerde yatan Ö.İ. ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Ö.İ.’nin kafatasında kırık tespit edildi. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde gece kulübünden çıkarılan S.P.’nin elinde bıçakla bodyguardları tehdit etmesi, kulübün kapısını tekmeyle açarak içeri girmesi ve tekrar dışarı çıkartılması yer aldı. Sokağa taşan kavgada yaşanan arbede sırasında, Mete Tunaboylu’nun yumruk attığı Ö.İ.’nin yere düştüğü görüldü. KAFATASI KIRILDI, 10 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI 10 gün yoğun bakımda kalan Ö.İ. taburcu olmasının ardından kendisine yumruk atan bodyguardlar Murat Enes Kayhan ve kafatasının kırılmasına neden olduğunu iddia ettiği Mete Tunaboylu’dan şikayetçi olurken, olay sonrası yakalanan bodyguardlar da Ö.İ.’nin arkadaşı S.P.'den şikayetçi oldu. Adliyeye çıkartılan Tunaboylu ve Kayhan tutuklanırken, kavgaya karışan 3 arkadaşı için ise takipsizlik kararı verildi. S.P. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Savcılığın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlanarak tutuklu yargılanan Mete Tunaboylu ile Murat Enes Kayhan hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de kanıt olarak yer aldığı iddianamede, tutuksuz yargılanan S.P.’nin de 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapsi istendi. Sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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