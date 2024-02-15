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        İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (4)

        BURSAVALİLİĞİ: ARAMA ÇALIŞMALARI KARADA DA SÜRÜYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Bursa Valiliği'nden açıklama geldi. Arama çalışmalarının denizin yanı sıra karada da sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "15 Şubat Perşembe günü saat 06.32'de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da çıkış yaparak Gemlik Limanı'na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 06.20'de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahse konu mevkiye yönlendirilmiştir. Halihazırda BATUHAN A isimli gemideki 6 personel için denizde ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma Timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." BAKAN YERLİKAYA, AÇIKLAMA YAPTI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisi alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir" dedi. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik korveti ve 1 Sahil Güvenlik uçağının daha görevlendirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesiyle birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 11:31 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:35
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        İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (4)
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        BURSAVALİLİĞİ: ARAMA ÇALIŞMALARI KARADA DA SÜRÜYOR Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan, ‘BATUHAN A’ isimli gemiyi ve 6 mürettebatını arama çalışmalarıyla ilgili Bursa Valiliği’nden açıklama geldi. Arama çalışmalarının denizin yanı sıra karada da sürdürüldüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “15 Şubat Perşembe günü saat 06.32’de Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi tarafından içerisinde 6 personel bulunan BATUHAN A isimli ticari geminin Marmara Adası Badalan Limanı’ndan 1250 ton mermer tozu yükü ile 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da çıkış yaparak Gemlik Limanı’na intikali esnasında Karacabey kuzeyi 4 mil açığında saat 06.20’de battığı ihbarı alınmıştır. İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahse konu mevkiye yönlendirilmiştir. Halihazırda BATUHAN A isimli gemideki 6 personel için denizde ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve Jandarma Timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir.” BAKAN YERLİKAYA, AÇIKLAMA YAPTI İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 06.30'da Marmara Denizi'nde, Bursa Karacabey açıklarında içerisinde 6 mürettebat bulunan 'Batuhan A' isimli bir ticari geminin ağır hava ve deniz şartları nedeniyle batmaya başladığı bilgisi alınmıştır. Olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik gemisi ve 2 Sahil Güvenlik botu sevk edilmiş, eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından da 2 adet römorkör bölgede görevlendirilmiştir. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde geminin battığı değerlendirilen bölgede 1 adet boş can salı tespit edilmiştir" dedi. Arama kurtarma çalışmalarına destek olmak üzere 1 Sahil Güvenlik korveti ve 1 Sahil Güvenlik uçağının daha görevlendirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Olumsuz hava şartları sebebiyle bölgeye intikal edemeyen 1 Sahil Güvenlik helikopteri hazır olarak beklemekte, hava şartlarının müsaade etmesiyle birlikte derhal intikale geçecektir. Bölgede başlatılan arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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