İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat aranıyor (3) 3YIL ÖNCE KARAYA OTURMUŞ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan, 'BATUHAN A' isimli 69 metre boyundaki gemi ve 6 mürettebatını arama çalışmaları sürüyor. Geminin, 1200 ton mermer tozu yükünü Gemlik Limanı'na götürmek üzere, dün saat 20.30'da Marmara Adası Badalan Limanı'ndan kalkış yaptığı öğrenildi. Murat Altıntaş'a ait olan geminin, Marmara Adası-Gemlik arasında çalıştığı ve Altıntaş'ın da gemide yaşadığı kaydedildi. 6 kişilik kayıp mürettebat arasında gemi sahibi Murat Altıntaş ile yine gemide yaşayan Zeynep isimli bir aşçının olduğu değerlendiriliyor. İmralı Adası'nın güneybatısında Bursa'nın Karacabey ilçesinin 5 mil açığında batan geminin, 3 yıl önce de Çanakkale açıklarında karaya oturduğu ve 2 günde kurtarıldığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 10:56 Güncelleme: 15.02.2024 - 10:56 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL